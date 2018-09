Wie kam dieser kuriose Crash zustande?

Stürzt ein Audi vom Himmel: In Stötten am Auerberg (Bayern) ist es am Sonntagmorgen zu einem kuriosen Crash gekommen. Ein 18-jähriger Fahrer hob in einer Linkskurve mit seinem Auto ab und segelte mehrere Meter durch die Luft.

«Anschließend prallte der Wagen in eine Hauswand, überschlug sich und blieb kopfüber auf einem geparkten Auto liegen», sagte ein Polizeisprecher. Der Mann kam mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Laut Bild beträgt der Schaden mindestens 20.000 Euro. Das Ergebnis eines Alkoholtests bei dem 18-Jährigen ist noch nicht bekannt. Unfallursache war zu hohe Geschwindigkeit.

(L'essentiel mit dpa)