Fußball-​​Ultras evakuieren Neugeborenen-​​Station

Das Erdbeben der Stärke 5,4 um 6 Uhr am Sonntag schüttelte die Menschen in Zagreb aus dem Schlaf, viele verließen panisch ihre vier Wände und rannten auf die Straße. Mauern stürzten ein, Trümmer trafen Autos, Ziegel fielen von den Dächern. Die Bewohner der Stadt befanden sich nach dem Beben in Schockstarre.

Einen Tag nach der Naturkatastrophe versuche man im Alltag Stabilität zu finden, sagt Ana Sunic (30), die das Beben in ihrer Altstadtwohnung erlebte. Die Straßen seien zwar relativ leer, aber der Schulunterricht werde beispielsweise via Fernseher und Internet weitergeführt: Eine Maßnahme, die aufgrund des Coronavirus eingeführt wurde. «Die Nacht war unruhig, ich habe sie mit einem offenen Auge verbracht. Mehr als zwei Stunden habe ich wohl nicht geschlafen», schildert Sunic die angespannte Situation gegenüber 20 Minuten.

Zu groß sei die Angst, vor einem Nachbeben oder dass ihr Haus größere Schäden davongetragen hat, als sie mit bloßem Auge erkennen könne. Alle warten auf Statiker, die die Gebäude prüfen werden. «Meine Taschen sind gepackt. Ich bin darauf gefasst, die Wohnung jeden Moment verlassen zu müssen.» Um drei Uhr morgens habe die Erde erneut schwach gebebt. «Ich bin hochgesprungen, aber ich reagiere zurzeit auf jedes noch so kleine Geräusch. Wenn der Boiler anspringt, erschrecke ich», schildert die Betroffene.

«Das Wichtigste ist, dass wir jetzt nicht allein sind»

Groß sei die Solidarität unter den Bewohnern. Sunic kümmere sich um ihre älteren Nachbarn. «Das Wichtigste ist, dass wir jetzt nicht allein sind und niemanden allein lassen. Die Situation wäre sonst kaum auszuhalten. Vom Schock nach dem Erdbeben herunterzukommen, unmöglich», sagt sie.

Ein anderer Augenzeuge bekräftigt, wie groß die Hilfsbereitschaft unter den Bewohnern Zagrebs sei. «Die Leute helfen einander, das liegt in der Mentalität der Kroaten», sagt er. Auch die Bad Blue Boys, die berüchtigte Ultra-Gruppierung von Dinamo Zagreb, packt bei den Aufräumarbeiten mit an. «Die, die sich sonst auch mal die Birnen einschlagen, standen nach der Katastrophe bereit, um ein Krankenhaus zu evakuieren», erklärt der Zeuge. Die Aktion sei sogar via Live-Stream übertragen worden.

Über 1000 Mitglieder der Bad Blue Boys standen im Einsatz. Unter anderem hätten sie Helfer unterstützt, eine Babystation zu evakuieren und schwangere Frauen aus einem teilweise zerstörten Krankenhaus zu begleitet.

???????? Bad Blue Boys of Dinamo Zagreb gathered to help people after 6.0-magnitude earthquake hit Zagreb this morning pic.twitter.com/70JJJdHKmM— 101% ULTRAS (@101ULTRAS) March 22, 2020

Helfer starten Sammel-Aktion

Private Helfer sammeln zudem via Crowdfunding Geld, um die Hauptstadt nach Erdbeben, Coronavirus-Ausbruch und Unwettern zu unterstützen. Innerhalb eines Tages kamen so mit einer Gofundme-Kampagne über 43.500 Euro zusammen.

(L'essentiel/jd)