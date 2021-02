Eltern stürzen vor 5-​​jähriger Tochter in die Tiefe

Die 35-jährige V. C. und ihr 40-jähriger Mann F. M. aus Mailand liebten die Berge. Doch von ihrem letzten Ausflug in die italienischen Alpen kamen sie nicht mehr zurück. Zusammen mit ihrer Tochter Martina (5) und einem befreundeten Paar gingen sie letzten Sonntag auf dem Passo della Presolana bei Brescia wandern. Wie italienische Medien berichten, wollten sie eine Eisrinne überqueren. V. C. rutschte aus und fiel in die Tiefe, ihr Mann F. M. wollte ihr helfen und stürzte auch. Beide waren sofort tot. Martina musste alles mit ansehen.

Die Vollwaise lebt jetzt bei ihren Großeltern. Das Schicksal von Martina lässt die Italienerinnen und Italiener nicht kalt. Viele spenden Geld für das Kind. Es sollen bereits über 220.000 Euro gesammelt worden sein.

(L'essentiel/chk)