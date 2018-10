Nackter randaliert, weil Aufriss keine Frau war

«Gefühlsausbruch nach Irrtum in der Partnerwahl» – so beschreibt die Polizei in der deustchen Stadt Freiburg den bizarren Einsatz, zu dem die Beamten Sonntagfrüh in die Innenstadt ausrücken mussten.

Gegen 6.55 Uhr hatte das Personal des «Novotel» am Konzerthaus den Notruf gewählt. Ein männlicher Gast (41) war völlig ausgerastet, hatte eine Angestellte zu Boden gestoßen, anschließend splitterfasernackt im Gebäude randaliert und sogar an eine Wand uriniert. Erst mehrere Mitarbeiter konnten den Nackten schließlich überwältigen und festhalten.

Neue Bekanntschaft

Nach Eintreffen der Streife und Gespräch mit den Beteiligten wurde die Ursache für das impulsive Verhalten des Mannes klar: Der 41-Jährige hatte kurz zuvor im Freiburger Nachtleben eine neue Bekanntschaft gemacht und diese in freudiger Erwartung mit auf sein Hotelzimmer genommen. Erst, nachdem man sich entkleidet hatte, stellte sich heraus, dass die vermeintliche Dame doch ein Herr war.

Dies brachte den Mann so außer sich, dass er in Folge völlig unbekleidet durch das Gebäude tobte. Nach dem Gespräch mit der Polizei konnte sich der Randalierer beruhigen und gab seine Personalien an. Er wolle den entstandenen Sachschaden im Hotel aus eigener Tasche begleichen, meldet die Polizei abschließend. Das Hotel-Management wollte den Vorfall gegenüber Bild nicht kommentieren.

(L'essentiel/red)