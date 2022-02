Heli stürzt neben Badenden an Miami Beach ins Meer

Am Samstag kam es am Strand von Miami zu einem Helikopter-Unglück: Der Hubschrauber stürzte nur wenige Meter vom Ufer entfernt ins Meer. Bei dem Crash wurden zwei Menschen verletzt. Die Polizei veröffentlichte ein Video des Absturzes.

Wie genau es zu dem Unglück kam, ist unklar. Der Pilot dürfte offenbar die Kontrolle über seine Maschine verloren haben. Der Strand war an diesem Nachmittag gut besucht. Wie durch ein Wunder wurde keiner der Badegäste verletzt.

This afternoon at 1:10 p.m., MBPD received a call of a helicopter crash in the ocean near 10 Street. Police and @MiamiBeachFire responded to the scene along with several partner agencies. Two occupants have been transported to Jackson Memorial Hospital in stable condition.



