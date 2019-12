Schüsse vor koscherem Lebensmittelgeschäft

Artikel per Mail weiterempfehlen

Offenbar wurden vor einem Lebensmittelgeschäft in New Jersey Schüsse abgegeben. Die Situation konnte noch nicht entschärft werden. Laut dem Sender CBS New York ist ein Polizist getroffen worden. Den Behörden nach handelt es sich bei den Schützen offenbar um einen Mann und eine Frau.

Einsatzkräfte und ein SWAT-Team seien vor Ort. Schulen in der Gegend von Greenville, dem südlichen Teil von Jersey City, wurden geschlossen.

Der Vorfall soll sich in der Nähe des Martin Luther King Drive und der Bayview Avenue abgespielt haben.

Breaking: A video shows the scene of an active shooting situation in Jersey City, New Jersey. pic.twitter.com/txLbbdqZvi— PM Breaking News (@PMBreakingNews) December 10, 2019

(L'essentiel/kat)