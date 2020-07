Quarantäne-​​Wächter hatten Sex mit Covid-​​Patienten

Die australische Großstadt Melbourne kämpft aktuell mit einem erneuten Ausbruch des Coronavirus. Die Ursache für die zweite Welle könnte besonders heikel sein, wie die Zeitung «The Herald Sun» berichtet.

Laut der australischen Gazette seien nämlich Verstöße gegen die Kontakt-Auflagen in zwei Quarantäne-Hotels schuld an der Wiederaufflammung des Virus. Demnach soll unter anderem das Wachpersonal in einem Hotel Sex mit Gästen gehabt haben, die sich in Isolation befanden.

«Völlig inakzeptabel»

Daniel Andrews, der Präsident des Bundesstaates Victoria hat bereits eine genaue Untersuchung der Vorkommnisse angekündigt. «Es ist klar, dass das, was hier passiert ist, völlig inakzeptabel ist und wir genau untersuchen müssen, was genau vorgefallen ist», erklärte Andrews.

Im Rahmen ihrer Grenzkontrollen haben die örtlichen Behörden Hotels bereitgestellt, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen. Die Zahl der Corona-Infizierten war in den letzten Tagen in Victoria besonders stark angestiegen. Knapp 2.300 Personen wurden dort bisher positiv auf Covid-19 getestet.

(L'essentiel/wil)