Junge (11) stirbt wegen Fischgeruch

Es sollte ein normaler Besuch bei der Großmutter werden, doch nur kurze Zeit später war Camron Jean-Pierre (11) tot. Als der Junge aus Brooklyn in New York zusammen mit seinem Vater am Neujahrstag die Wohnung seiner Großmutter betrat, brach er zusammen.

Seine Großmutter bereitete gerade einen Kabeljau zu, der sich für den Jungen, der an einer Fischallergie litt, als tödlich erwies. Sein Vater Steven sagte zur New York Post: «Sie war zufälligerweise gerade am Kochen, als wir in die Wohnung kamen. Normalerweise reagierte er nicht so stark.»

«Papa, ich liebe dich»

Mit einem Atemspray versuchte der Vater, die allergische Reaktion seines Sohnes zu bekämpfen – vergeblich. Während die Familie auf die Notärzte wartete, führte der Vater eine Herz-Lungen-Massage durch. Camron kam für einen kurzen Moment wieder zu Bewusstsein und gab seinem Vater zwei Küsse. Er sagte: «Papa, ich liebe dich.»

Die Sanitäter brachten den 11-Jährigen ins Brookdale-Krankenhaus, wo er an den Folgen des Schocks verstarb. Sein Vater hat nun eine Spendenaktion gestartet, um die Beerdigungskosten für Camron Jean-Pierre bezahlen zu können.

(L'essentiel/fss)