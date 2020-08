14-​​jähriger Junge von Krokodil gefressen

Es war ein ganz normaler Tag für Ricky Ganya und seine Familie. In der Nähe von Kuching, der Hauptstadt des malaysischen Bundesstaates Sarawak auf der Insel Bormeo, suchten sie gemeinsam in einem der vielen Flüsse nach Schnecken. Als der Junge gerade auf einer Sandbank steht, schießt aus dem Nichts ein Krokodil hervor, packt den Jungen am Bein und zieht ihn vor den Augen seiner Familie hinfort.

Obwohl Rickys Tante sofort Hilfe holt, können herbeigeeilte Retter weder Kind noch Krokodil entdecken. Was folgt, ist eine tagelange Suche. Mit auf Stecken gebohrten Hühnern versuchen einheimische Hilfskräfte, das Krokodil anzulocken. Erst nach vier Tagen und fünf Kilometer entfernt vom Ort des Geschehens werden sie fündig.

An Land gezogen und getötet wird dem riesigen Salzwasserkrokodil in den Magen geschaut. Was dort zum Vorschein kommt, ist nichts für schwache Nerven. Neben menschlichen Knochenresten und Gliedmaßen finden die Einsatzkräfte auch halbverdaute Teile der Kleidung, die Ricky an jenem Tag getragen hat. Traurige Gewissheit für die Familie.

(L'essentiel/leo)