Melly (6) erstickt fast an diesen Spielfäden

«Hinweis für alle Eltern, Gefahr!» – Djukulélé Marabuju aus Bouvignies, einem Dorf in Nordfrankreich, warnt in einem Facebook-Post vor dem Fadenspiel Ztringz. Ihre sechsjährige Tochter Melly wäre beinahe daran erstickt.

Marabuju erzählt, dass sie die regenbogenfarbigen Fäden für ihre Tochter kürzlich gekauft habe. Ztringz, auch Fingertwist genannt, ist ein Geschicklichkeitsspiel, bei dem man mit den Fingern geometrische Figuren formt. Melly lernte rasch, anspruchsvolle Gegenstände und Tierfiguren mit den Schnürchen zu formen. Eines Tages habe sie aber damit begonnen, die Form des Kaninchens zu üben. Dafür legte Melly die Schnur um ihren Hals.

Eltern warnten Melly vor der Gefahr

Die Eltern intervenierten sofort, wie Marabuju schreibt. Das Kind hatte offenbar die Figur auf dem Pausenplatz gelernt und wollte sie nun üben. Marabuju und ihr Mann erklärten der Tochter, dass sie die Fäden nie um den Hals wickeln solle, weil das äußerst gefährlich sei.

«Trotz unserer Warnungen versuchte Melly, diese Figur allein in ihrem Zimmer und band die Schnur fest um den Hals», so die Mutter. Das Kind habe es in letzter Minute noch geschafft, die Eltern zu alarmieren. Die mussten die Fäden durchschneiden, um Melly zu befreien. «Sie waren ganz schön eng um den Hals gewickelt.»

Ztringz gilt als Klassiker unter Kindern

Der Vorfall sorgt in den sozialen Netzwerken für Aufruhr. Der Post von Djukulélé Marabuju wurde mittlerweile 193.000-mal geteilt. «Auch ich habe meiner Tochter dieses Spiel gekauft und ihr erklärt, dass sie auf keinen Fall die Schnur um den eigenen Hals oder den eines anderen Kindes legen sollte. Eine Stunde später war die Schnur aber um ihren Hals gewickelt. Unnötig zu sagen, dass ich das Spiel wegwarf und dass ich keine Absicht habe, ein neues zu kaufen. So ein Stress!», kommentierte FB-Nutzerin Laetitia Vercruysse Verwaerde den Post von Mellys Mutter.

Der Hersteller von Ztringz warnt, dass das Fadenspiel für Kinder unter fünf Jahren nicht geeignet sei. In Frankreich wurden seit April über 600.000 Exemplare verkauft. Philippe Bernard, Geschäftsführer der Firma Goliath France, die Ztringz in Frankreich vertreibt, sagt zu «Le Parisien», dass sein Unternehmen vorhat, die Eltern beim Kauf von Ztringz künftig verstärkt auf die Gefahren des Spiels aufmerksam zu machen.

(L'essentiel/kle)