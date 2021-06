12-​​stöckiges Hochhaus in Miami eingestürzt

Im Großraum Miami ist ein Hochhaus eingestürzt. Dies vermelden mehrere Medien unabhängig voneinander. Es liegen noch keine Angaben über allfällige verletzte oder tote Personen vor, oder ob sich zum Zeitpunkts des Einsturzes Personen im Gebäude befunden hatten. Über 80 Feuerwehrleute der Mimai-Dade Fires Rescue sind im Einsatz und werden von weiteren Korps unterstützt.

Die Tragödie hat sich laut Fox-News um 01:20 (Ortszeit) ereignet.

Das Gebäude wurde 1981 erbaut mit 136 Wohneinheiten und ist 48 Meter hoch. Champlain Towers South - einer der drei Türme der Champlain Towers Oceanfront in Surfside

Der Wohnkomplex befindet sich einen Block nördlich der Stadtgrenze von Miami Beach. Die Stadt Surfside verläuft entlang der Collins Avenue, südlich von Bal Harbour. Condos und Motels säumen die Collins Avenue.

#BREAKING: Emergency crews are responding to a partial building collapse near 88 Street & Collins Avenue in #Miami, FL. 80 units have responded to the scene, according to a tweet from Miami-Dade Fire Rescue.pic.twitter.com/HzXOI8QA0n