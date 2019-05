Die Geschichte hinter dem Stau-​​Foto am Everest

Er zog seine Handschuhe aus, obwohl er damit riskierte, dass seine Finger abfrieren. Doch das, was sich vor seinen Augen abspielte, war so unfassbar, dass Nirmal Purja Magar es mit seiner Kamera festhalten musste. Der Ne­pa­le­se hatte am 22. Mai den Gipfel des Everest um 5.30 Uhr erreicht und wollte gerade den Abstieg in Angriff nehmen, als er um sich eine wahre Invasion von Bergsteigern bemerkte.

Um die 200 Menschen, schätzt Purja, seien an jenem Tag auf den 8848 Meter hohen Berg unterwegs gewesen. «Ich hatte so etwas noch nie gesehen, ich kam gar nicht weiter», erzählt er der Zeitung El Pais. Er habe sich «wie im Stau gefangen» gefühlt. «Ich stand eineinhalb Stunden dort oben wie ein Verkehrspolizist und leitete Bergsteiger nach oben und nach unten. Und ich machte mir große Sorgen.» Der Wind habe mit 35 Kilometer pro Stunde geblasen. «Wären es fünf mehr gewesen, wären viel mehr Menschen gestorben», sagt Purja. Bis Dienstag sind bei der Besteigung des Mount Everest in dieser Klettersaison elf Menschen ums Leben gekommen.

«Der Berg ist für alle da»

Nirmal Purja (35), ein ehemaliger Gurkha im Dienst der britischen Armee, hat in den letzten acht Wochen sechs Achttausender geklettert. Mit seinem Project Possible 14/7 will er die 14 höchsten Berge der Welt in nur sieben Monaten erreichen. Darum ärgert er sich nun, dass sein Foto von internationalen Fotoagenturen vertrieben wurde, ohne Urheberrechte an ihn zu zahlen. «Ich habe mein Leben für dieses Bild riskiert. Außerdem wären diese Einnahmen gut gewesen, um mein Projekt zu finanzieren», sagt er zu Nepali Times.

Den Vorwurf, dass er selber Teil des Andrangs ist, den sein Foto denunziert, will er nicht auf sich sitzen lassen. «Der Berg ist für alle da. Jeder hat das Recht, den Everest zu besteigen. Es gibt auch verschiedene Routen. Wichtig ist, dass die Aufstiegsgenehmigungen gut verwaltet werden», so Purja.

Er gönnt auch jeden die Erfahrung. In seiner Zeit als Soldat habe er sich manchmal unbesiegbar gefühlt. Als er das aufgab und mit Bergsteigen begann, habe er plötzlich die Dinge aus einer anderen Perspektive gesehen. «Man steht vor diesen Bergen und man ist sich bewusst, dass man niemand ist.»

(L'essentiel/dpa)