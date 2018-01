Bulldoggen sollen aus Werbung verschwinden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Mit ihrem knuddeligen Äusseren lassen französische und englische Bulldoggen die Herzen vieler Hundefans höherschlagen. Doch bei der Euphorie wird eines oft übersehen: Die Tiere zahlen für ihre Beliebtheit einen hohen Preis – und zwar in vielerlei Hinsicht (siehe Bildstrecke oben).

Das größte und auffälligste Gesundheitsproblem stellt bei Bulldoggen die Kurzatmigkeit dar. So leidet laut Experten des Verbands britischer Tierärzte mehr als die Hälfte der Tiere in Großbritannien an Atemnot.

Verantwortlich dafür ist die Kurzköpfigkeit (Brachyzephalie) der Bulldoggen, die ihnen im Laufe der Jahrzehnte angezüchtet worden ist.

Fans von gesunden Hunden mobilisieren sich

Nachdem im Jahr 2016 schon Cean Elegans auf seinem Blog «Science and Dogs» auf die Folgen übertriebener Zucht aufmerksam gemacht hat, appellieren nun mit der Kampagne #breedtobreathe (züchten, um zu atmen) auch britische Tierärzte, die Finger von derart überzüchteten Hunden zu lassen.

Ihre langfristige Hoffnung: Irgendwann werden gar keine ungesunden Bulldoggen – und auch keine Möpse, die ebenfalls unter den Folgen leiden – mehr gezüchtet.

Aus schlechten Vorbildern sollen gute werden

Weil sich die Verantwortlichen bewusst sind, dass die Nachfrage das Angebot bestimmt, fordern sie weiter, negative Vorbilder aus den Medien zu verbannen, die mit ihrem Millionenpublikum zu einem Anstieg der Nachfrage führen. So sollen die Tiere unter anderem aus Werbe-Clips verschwinden.

Doch es sind nicht nur Spots wie der von «Heinz Baked Beans» oder der der Präventionskampagne «Made Visible» des TCS, die Hundefans dazu bringen, überzüchtete Tiere herzig zu finden.

Auch Prominente wie Schauspielerin Reese Witherspoon, Influencerin Chiara Ferragni und Sängerin Lady Gaga tragen mit Posts von sich und ihren vierbeinigen Liebsten zur zunehmenden Faszination für Tiere mit geknautschten Gesichtern bei.

Während es eher unwahrscheinlich ist, dass die Stars von Fotos mit ihren Bulldoggen absehen werden, haben immerhin schon einige Marken reagiert: Unter anderem haben Heinz und die Halifax-Bank angekündigt, künftig auf Werbung mit überzüchteten Werbestars zu verzichten.

