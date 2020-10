Schülerin will bessere Noten, verklagt Schule

Joya besucht die zwölfte Klasse im Stuttgarter Schickhardt-Gymnasium. Schon zweimal ist sie vors Verwaltungsgericht gezogen, um bessere Noten in Physik und Sport zu bekommen. In Deutsch und Kunst hat sie bislang keine Noten erhalten, weil sie angeblich abgeschrieben und zu selten am Unterricht teilgenommen habe. Auch dagegen geht sie vor. Der Fall liegt in zweiter Instanz vorm Verwaltungsgerichtshof.

Joya über den Schuldirektor: «Er hetzt die anderen Lehrer gegen mich auf. Ich habe in Deutsch eine Hausarbeit über Goethe geschrieben, die vom Lehrer mit einer Drei bewertet wurde. Plötzlich kam der Rektor daher und hat behauptet, dass die Arbeit nicht von mir stammen könne.» Joya hat den Rektor bei der Polizei angezeigt wegen «psychischer Körperverletzung». Er habe die Kunstlehrerin angestachelt. Joya: «Sie hat mich aus dem Unterricht entfernt und in eine Abstellkammer gesetzt, weil ich wegen meiner chronischen Bronchitis keinen Mundschutz tragen kann. Hämisch sagte sie dann vor allen anderen: Jetzt hat Madame sogar ihren eigenen Raum!»

(L'essentiel/tha)