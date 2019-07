So schützt Japan Pendler vor Zug-​​Schubsern

In Asien – insbesondere in Japan – sind Platform Screen Doors (Bahnsteigtüren) oder andere Absperrungen der Gleise weit verbreitet: Der Zutritt zum Gleis und damit in den Zug oder in die Metro ist für die Passagiere nur möglich, wenn die Bahn einfährt und sich die Schleusen öffnen.

Die Maßnahme macht es beinahe unmöglich, eine Person auf das Gleis zu stoßen, wie es jüngst beim tragischen Vorfall in Frankfurt passiert ist. Zudem können die Züge mit höherer Geschwindigkeit in den Bahnhof einfahren.

