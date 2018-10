Aufregung im Internet – Ist hier ein «Ufo» zu sehen?

Artikel per Mail weiterempfehlen

In den Sozialen Medien sorgt derzeit ein mysteriöses Objekt in China für jede Menge Gesprächsstoff. Ein spektakuläres Licht am Himmel hinterlässt dort seine Spuren.

Das «Ufo» wurde unter anderem über Peking und Shanxi gesichtet. Auch in der Inneren Mongolei soll das Objekt aufgetaucht sein.

Kehrt «E.T.» zurück?

Doch worum handelt es sich bei dem ungewöhnlichen Gegenstand am Himmel? Stattet hier etwa tatsächlich Alien-Liebling «E.T.» der Erde (erneut) einen kleinen Besuch ab?

Ein «Ufo»-Experte bezweifelt jedoch einen möglichen Besuch von Außerirdischen. Vielmehr vermutet er hinter dem mysteriösen Objekt etwas ganz anderes. Was genau, sehen Sie im Video oben.

(L'essentiel/red)