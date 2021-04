Dieser Aprilscherz endete im Polizei-​​Großeinsatz

Eine Mutter hat sich in der US-Stadt Wichita, im Bundesstaat Kansas, einen Aprilscherz geleistet, den die Polizei alles andere als witzig fand: Die Frau habe am Donnerstag ihre Tochter angerufen, ihr gesagt, dass sie angeschossen worden sei und dann einfach aufgelegt, meldete das Blatt The Wichita Eagle.

Die aufgelöste Tochter wählte daraufhin den Notruf. Mehrere Einheiten, wahrscheinlich 15 bis 20 Beamte der Polizei von Wichita, die Feuerwehr und der Rettungsdienst schwärmten zum Haus der Mutter im Nordosten von Wichita aus, wie Polizeisprecher Ronald Hunt schilderte. Als sich im Anwesen niemand gerührt habe, hätten Polizisten mit Schutzschildern und gezückten Waffen die Tür eingetreten.

Die Frau war auf der Arbeit und stellte klar, das Ganze sei nur ein Aprilscherz auf Kosten ihrer Tochter gewesen. Die Polizei lachte aber nicht und nahm die Mutter wegen Verdachts auf eine rechtswidrige Anforderung von Notfalldiensten fest. Aprilscherze könnten ja unter einigen Umständen ganz gut und lustig seien, sagte Polizeisprecher Hunter. Aber wenn sie zu einem Polizeieinsatz führten, «ist es nicht mehr lustig».

