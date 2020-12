Tierhändlerinnen pferchten Welpen in Kühlschrank ein

In Köln und Düsseldorf sollen vier Frauen im Alter zwischen 20 und 60 Jahren unter untragbaren Zuständen Hunde illegal zum Verkauf angeboten haben. Wie die Kölner Polizei auf Facebook veröffentlich hat, sei sie nach Hinweisen von Käufern angeblich geimpfter und gechipter Welpen auf Online-Verkaufsportalen auf die Spur der Tierhändlerinnen gekommen. Am Donnerstag konnten die Beamten schließlich mehrere Hunde aus den Händen der Frauen befreien.

Die Haltung der Welpen sei der Polizei nach schockierend gewesen. Vier Malteser-Babys wurden in einem offenen Kühlschrank zusammengepfercht.

Hundewelpen aus Kühlschrank befreit - Ermittlungen wegen illegalem Tierhandel Am 3. Dezember (Donnerstagmorgen) hat die... Gepostet von Polizei NRW Köln am Donnerstag, 3. Dezember 2020

Die Welpen seien nun zu einer artgerechten Versorgung in die Obhut von Kölner Tierheimen gegeben worden. Außerdem warnen die Behörden vor «Impulskäufen» im Internet auf unseriösen Plattformen, wo nichts über die Herkunft der Tiere bekannt ist. Solche Junghunde werden meist ungeimpft, krank oder so jung, dass sie nicht einmal eigenständig fressen können, an den Mann gebracht und leiden schrecklich untern den Qualen.

(L'essentiel/tine)