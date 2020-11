14-​​Jährige sticht Mitschüler in den Rücken

Blutige Messer-Attacke in einem Klassenzimmer in Deutschland – Laut der «Magdeburger Volksstimme» hat am Montag eine Schülerin einen Jungen im Klassenraum mit dem Messer angegriffen

Ein 14-jähriges Mädchen aus der 9. Klasse soll einem gleichaltrigen Mitschüler an einer Schule in Salzwedel (Sachsen-Anhalt) mitten in der Stunde mit einem Messer in den Rücken gestochen haben.

Mädchen von Polizei abgeführt

Polizei und Rettung waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. «Der verletzte Schüler kam zur Behandlung in das Krankenhaus in Salzwedel», berichtet die Polizei.

Der Grund für die Attacke des Mädchens ist bislang noch unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Die 14-Jährige soll im Beisein ihrer Eltern von der Polizei abgeführt worden sein.

(L'essentiel/wil)