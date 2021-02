Russische Kicker kegeln die Langeweile weg

WATCH TO THE END



Follow us on TikTok if you haven't already!https://t.co/xB2Pug6jagpic.twitter.com/lQX1OMbJ6v — FC Rubin Kazan (@fcrk_en) February 17, 2021

Kennen Sie noch den «Dominoday», den ein großer deutscher TV-Sender früher live übertragen hat? Bei den Bildern der russischen Erstliga-Mannschaft Rubin Kazan kann man leicht an dieses TV-Kleinod früherer Tage denken. Die Spieler bereiten sich in einem Hotel auf ihr Freundschaftsspiel gegen Rotor Wolgograd am 18. Februar vor. Aber was tun, wenn gerade wegen Corona der Hotelpool geschlossen ist? Na dann halt menschliches Domino.

Matratzen raus und los geht es. Ob dieser Spaß mit den russischen Corona-Maßnahmen übereinstimmt, war nicht herauszufinden. Aber zwischen den Spielern war immer hin eine Matratze Abstand. Berichte über Verletzte gab bislang auch keine. Hoffentlich klappt das Teamwork im Testspiel gegen Wolgograd auch so reibungslos.

