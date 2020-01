Kind klettert auf Fassade im 5. Stock und überlebt

Szenen, die einem den Atem stocken lassen: Im fünften Stock eines Apartments in Teneriffa stieg ein Mädchen aus einem Fenster und lief in 15 Metern Höhe den Mauervorsprung bis zur Terrasse entlang. Das Mädchen hält sich dabei mit seinen Händen an der Mauer fest.

Dort angekommen kletterte das Kind aber nicht in Sicherheit – sondern drehte sich um, um den Weg zum Fenster zurück zu laufen. Mitten auf dem Weg stolpert das Mädchen auch noch, kann sich aber wieder fangen.

Mutter duschte, während Kind hinauskletterte

Den Vorfall hat die Tochter eines Nachbarn mit ihrer Kamera aufgenommen, während der Vater Hilfe herbeiholte.

Das Kind soll laut Berichten auf Facebook aus dem Fenster gestiegen sein, als dessen Mutter duschte. Gepostet wurde das Video auf der Seite I Love Tenerife, nähere Details zum Kind sind nicht bekannt. Auch der Nachbar wollte anonym bleiben.

(L'essentiel)