Unbekannter schießt plötzlich auf Polizisten

Zwei Polizisten sind in ihrem Streifenwagen in einem Vorort der US-Metropole Los Angeles von einem Unbekannten aus dem Hinterhalt beschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden, ein Mann und eine Frau, hätten bei dem Vorfall in Compton im Süden der Großstadt am Samstagabend (Ortszeit) mehrere Schusswunden erlitten und seien in ein Krankenhaus gebracht worden, schrieb die Polizei Los Angeles County auf Twitter.

Bei der Frau handelt es sich laut lokalen Medien um eine 31-jährige Mutter eines sechsjährigen Jungen, der männliche Beamte ist 24 Jahre alt. Der Unbekannte wurde demnach zunächst nicht gefasst. Die Hintergründe der Tat blieben zunächst unklar. US-Präsident Donald Trump forderte am Sonntag auf Twitter: «Todesstrafe im Schnellverfahren für den Mörder, wenn sie (die Polizisten) sterben.» Das sei der einzige Weg, um solche Taten zu verhindern.

«Die beiden kämpfen noch um ihr Leben – bittet schließt sie in Eure Gedanken und Gebete ein», hieß es in dem Tweet der Polizei weiter. Auf einem Video, das die Polizei ebenfalls veröffentlichte, ist zu sehen, wie sich eine Person dem Streifenwagen nähert, ohne Wortwechsel ins Innere schießt und anschließend wegrennt. «Das ist nur eine düstere Erinnerung daran, dass dies ein gefährlicher Job ist (...)», sagte Sheriff Alex Villanueva dem Sender CNN zufolge auf einer Pressekonferenz.

Die Sheriffs-Behörde in Compton war in der Vergangenheit in die Kritik geraten. Die Los Angeles Times hatte Ende Juli über Vorwürfe berichtet, wonach sich innerhalb der Behörde eine kriminelle Bande gebildet haben könnte. Villanueva ordnete nach Angaben der Zeitung eine Untersuchung an.

