Mann schießt aus seinem Auto auf Flüchtling

Eine fremdenfeindliche Tat im hessischen Wächtersbach bei Frankfurt sorgt in Deutschland für Aufsehen. Ein Mann hatte am Montag aus seinem Fahrzeug im hessischen Wächtersbach in der Nähe von Frankfurt auf einen 26-jährigen Eritreer geschossen. Der junge Mann wurde dabei schwer verletzt. Wenige Stunden später fand die Polizei den mutmaßlichen Täter, einen 55-jährigen Mann, schwer verletzt in seinem Auto. Er starb bei der Einlieferung ins Krankenhaus. Die Ermittler gehen von Selbstmord aus.

Staatsanwaltschaft und Polizei glauben an ein rassistisches Motiv. In der Wohnung des Schützen fanden Ermittler Objekte, die darauf hindeuten, dass er zur rechtsextremen Bewegung gehört, so heißt es im Spiegel. Das eritreische Opfer wurde am Montagabend operiert. Nach Angaben der Polizei hat sich sein Zustand mittlerweile stabilisiert.

(L'essentiel)