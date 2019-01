Diese Frau sollte man besser nicht überfallen

Eine hübsche, junge Frau – ein Überfall sollte wohl ein Kinderspiel sein. So oder so ähnlich dürfte ein Räuber in Brasilien gedacht haben, als er Polyana Viana auf ein Taxi wartend auf der Straße entdeckte. Doch Viana ist alles anders als ein wehrloses Opfer – verdient sie ihr Geld doch als professionelle Kämpferin in der UFC, einer amerikanischen Mixed-Martial-Arts-Liga. Und so gab die 26-Jährige dem Verbrecher gleich mal eine Lektion in Sachen Kampfsport.

«Er setzte sich neben mich. Dann fragte er nach der Uhrzeit. Ich antwortete ihm, merkte aber, dass er nicht wegging. Als ich mein Handy wieder einstecken wollte, sagte er: «Gib mir das Telefon. Wehre dich nicht, ich bin bewaffnet.» Dann legte er seine Hand auf eine Waffe», erzählt Viana im Interview mit MMAJunkie. Aber es braucht schon mehr als eine Waffe (die sich letztlich als Spielzeugpistole herausstellte), um die Brasilianerin aus der Ruhe zu bringen. Zwei Faustschläge und einen Tritt später lag der verhinderte Räuber bereits übel zugerichtet am Boden, ein Würgegriff gab ihm schließlich den Rest. «Jetzt warten wir auf die Polizei», sagte Viana auf ihm sitzend.

«Auf der linken Seite ist eine unserer UFC-Kämpferinnen zu sehen, auf der rechten der Junge, der versucht hat, sie auszurauben», schreibt UFC-Boss Dana White in einem Instagram-Posting (siehe oben).

(L'essentiel/heute.at)