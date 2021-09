Frau beißt in Burger – und einen verwesten Finger

Bei diesem Ekelfund in einem bolivianischen Fast-Food-Lokal bekommt Fingerfood eine ganz neue Bedeutung: Estefany Benitez biss bei ihrem Hamburger in einen Finger. «Beim Essen kaute ich einen Finger», schrieb die entsetzte Frau in einem Facebook-Posting. Tatsächlich zeigen die Fotos eine blasse, verweste Fingerkuppe auf dem Teller neben dem Burger. Das Video ihres abscheulichen Fundes bei Hot Burger in Santa Cruz de la Sierra wurde mittlerweile über 60.000 Mal angeklickt.

«So etwas ist uns noch nie passiert»

Die Kamera ließ Benitez auch laufen, als sie ihren ekelerregenden Fund einer Restaurantmitarbeiterin zeigte. Diese beteuerte, dass die Burger bereits vorbereitet in der Filiale ankommen und «so etwas noch nie passiert sei». Sie bemühte sich auch, die Sache schnellst möglich wieder aus der Welt zu schaffen: «Bitte sagen Sie mir, was Sie wollen und wir geben es Ihnen», hört man die Dame sagen.

Nachdem das Posting viral ging, meldete sich auch ein Sprecher von Hot Burger zu Wort. Es würde sich um einen «unglücklichen Vorfall» handeln, ein Mitarbeiter hätte beim Zubereiten des Fleisches einen Teil seines Zeigefingers verloren. Dies wurde laut Medienberichten schließlich auch von der örtlichen Polizei bestätigt.

Schließlich wurde die Burger-Filiale vom Ministerium für Verbraucherschutz vorübergehend geschlossen. Außerdem muss die Fast-Food-Kette eine Geldstrafe zahlen.

