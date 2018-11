Daher rührt der Hate gegen diese Instagramerin

Artikel per Mail weiterempfehlen

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Mit viel Übung verwandeln sich auch die untalentiertesten Schminkliebhaber in Instagram-Beauties.

Nicht so Emma Hallberg. Zumindest, wenn es nach ihren Hatern geht. Diese beschuldigen die 19-Jährige wegen ihres dunklen Make-ups nämlich des Blackfacing. Heißt so viel wie: Emma als Weiße male sich das Gesicht extra zu dunkel an, um wie eine dunkelhäutige Frau auszusehen.

«Ich bin weiß»

Zugegeben, die junge Schwedin, die ihre Schminktipps mit 206.000 Instagram-Followern teilt, hat bei der Wahl ihres Make-ups vielleicht einen Ton danebengegriffen. Oder auch zwei. Wie sie in ihren Youtube-Videos zeigt, erscheint ihre ungeschminkte Haut um einiges heller als auf ihren Instagram-Bildern.

Trotzdem schreibt sie laut einem Screenshot, der auf Twitter geteilt wurde: «Ich bin weiß und habe nie etwas anderes behauptet. Meine Haare sind von Natur aus lockig und ich werde im Sommer ziemlich braun von der Sonne.» Das glauben ihr aber nicht alle. Vor allem, nachdem ein natürlicheres Bild von der 19-Jährigen auf derselben Plattform gepostet wurde.

Es hagelt Hate

Und darum hagelt es jetzt negative Kommentare: «Das Problem ist, dass sie sich als Weiße als exotisch und ethnisch ausgibt und dafür tausende Likes erntet, während schwarze Frauen für ihr Aussehen kritisiert werden», schreibt eine Userin. Eine andere Kritikerin findet: «Ein weißes schwedisches Model, das sich schwarz anmalt. Das ist kulturelle Aneignung.» Und wieder andere bezweifeln, dass die schwedische Sonne sie ganzjährlich mit einer solch braungebrannten Haut beschenkt.

(L'essentiel/Tillate)