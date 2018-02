Kuh versteckt sich vor Schlachter im Wald

Artikel per Mail weiterempfehlen

«Hermien», so heißt eine freiheitsliebende Kuh, die in den Niederlanden einem Schlachter entkommen ist. Seither versteckt sich das clevere Tierchen in einem Wald – und das schon seit sechs Wochen! Im Dezember sollte Hermien eigentlich geschlachtet werden. Als sie auf einen Lastwagen verladen werden sollte, hat die Kuh jedoch ihre letzte Chance auf Freiheit ergriffen und ist getürmt.

Meistens wagt sich Hermien nur nachts aus ihrem Versteck, was es selbst Tierschützern schwierig macht, sie einzufangen. Sie wollen die Freiheit von Hermien tatkräftig unterstützen und twittern unter dem Hashtag #JeSuisHermien um die Wette.

Selbst der Schwiegersohn der ehemaligen Königin Beatrix fordert die Niederländer dazu auf, Geld zu sammeln, um Hermien ein neues Zuhause zu ermöglichen:

Eerlijkgezegd vind ik die #koe #Hermien-die ontsnapt voor de slacht,zich niet laat vangen in de bossen en 's-nachts ergens komt eten in een schuur - moeten behouden. Laten wij haar gezamenlijk kopen van de boer en haar de vrijheid gunnen. Het lijkt mij een prima dier. — Pieter v Vollenhoven (@PietervVol) 31. Januar 2018

Mit Erfolg! Die niederländische «Party for the Animals» hat mithilfe einer Crowdfunding-Kampagne bereits mehr als 50.000 Euro gesammelt. Nun bleibt nur noch zu hoffen, dass sich Hermien wieder einem Menschen anvertraut und ihren Frieden in einem neuen Zuhause findet.

(chb/L'essentiel)