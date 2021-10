Fünf Tote bei Schießerei in Diskothek

#PanamáCentro Imágenes del intercambio de balas que se dio esta madrugada en la Discoteca Espacio en Casco Antiguo. Informes extraoficiales comentan de 4 fallecidos y más de 15 heridos.#Traficasos pic.twitter.com/lMa1P0PUzw — Traficasos Panamá (@Traficasos) October 29, 2021

Bei einer Schießerei in Panama-Stadt sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Sechs weitere Menschen seien bei der Gewalttat in dem Nachtclub «Espacio Panama» im historischen Zentrum der panamaischen Hauptstadt verletzt worden, sagte ein Polizeisprecher am Freitag im Fernsehsender Telemetro.

Hintergrund der Schießerei seien ersten Erkenntnissen zufolge Kämpfe zwischen kriminellen Banden. Nach der Tat seien zwei Verdächtige festgenommen worden, sagte der Polizeisprecher. Zudem hätten die Beamte einer Schusswaffe beschlagnahmt.

(L'essentiel/DPA/hoc)