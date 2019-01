Flugzeug kracht mit Helikopter zusammen

Artikel per Mail weiterempfehlen

Beim Zusammenstoß eines Touristen-Kleinflugzeug und eines Hubschraubers in den italienischen Alpen sind mindestens fünf Menschen gestorben. Dies twitterte am Freitag der italienische nationale Bergrettungsdienst. Das Flugzeug soll in der Schweiz gestartet sein, berichtet Corriere della Sera.

Zwei wurden bei dem Unglück am Rutor-Gletscher im Aostatal verletzt. Über die Verstorbenen ist noch nichts bekannt. Bei den zwei Verletzten soll es sich um einen Schweizer und einen Franzosen handeln. Sie wurden in das Krankenhaus in Aosta gebracht.

Vier weitere Helikopter mit Rettern seien auf dem Weg zu der Unfallstelle. Italienische Medien berichteten, dass der Hubschrauber zum Heli-Skiing im Einsatz war. Das Unglück ereignete sich kurz vor 16 Uhr.

#ValledAosta, ghiacciaio del #Rutor: le vittime accertate sono 5. Proseguono le operazioni. Qui la prima foto aerea dal luogo dell'incidente. Seguono aggiornamenti. pic.twitter.com/cHpaVe0PBJ— Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) 25. Januar 2019

(L'essentiel/fur/sda)