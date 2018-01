«Wer ist der Fremde auf meinem Sofa?»

Was würden Sie machen, wenn morgens plötzlich ein Unbekannter auf ihrer Couch schläft? Polizei rufen? Rausschmeißen? Bewaffnen und vorsichtig wecken? Der Neuseeländer Gordon Pryor musste genau über diese Situation nachdenken. Denn am Morgen des 29. Dezembers lag ein fremder Mann in seinem Wohnzimmer. Das berichtet der New Zealand Herald.

Pyror wägt ab - und reagiert vollkommen anders, als man das erwartet könnte. Er deckt den Eindringling zu, geht in die Küche, brüht Kaffee auf und macht Toast. Dann knipst er ein Bild mit dem Fremden und postet es in die lokale Facebook-Gruppe. «Kennt jemand diese Person? Habe ihn am Morgen auf meiner Couch gefunden», schreibt der 60-Jährige.

Gemeinsames Frühstück

Viele User kommentierte den Post und wollten wissen, wie die Sache weitergeht. Schließlich entschied sich Pryor, seinen ungebetenen Gast zu wecken. Beim gemeinsamen Frühstück klärte der Student seinen Gastgeber auf. Er war auf dem «Northern-Bass»-Musikfestival und war in den falschen Bus eingestiegen. Nachdem er einige Zeit herumgeirrt war, entschloss er sich, in das Haus von Pryor eine Mütze Schlaf zu suchen.

«Er war nicht betrunken, sondern nur hundemüde», sagte Pryor. «Er ist ein guter Junge», schrieb er später auf der Facebookseite und postete noch ein Selfie mit seinem Gast.

