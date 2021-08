Gerhard Schröder will die Currywurst retten

«Wenn ich noch im Aufsichtsrat von #VW säße, hätte es so etwas nicht gegeben», schreibt Alt-Bundeskanzler Gerhard Schröder (77) am Dienstag auf seinem Linkedin-Account. Vieles könnte damit gemeint sein, doch Schröder ärgert sich über etwas ganz Spezielles: die Abschaffung der VW-Currywurst in einer der Kantinen des Autobauers. «Vegetarische Ernährung ist gut, ich selbst mache das phasenweise auch. Aber grundsätzlich keine Currywurst? Nein!», macht er seiner Empörung Luft.

Mit dem Hashtag «#rettetdiecurrywurst» setzt er sich für den Erhalt des berühmten Kantinenessens ein. Dass die Beschäftigen des Wolfsburger Autobauers mit den neuen vegetarischen und veganen Alternativen zufrieden sind, bezweifelt Schröder: «Currywurst mit Pommes ist einer der Kraftriegel der Facharbeiterin und des Facharbeiters in der Produktion.»

Wirklich notwendig scheint der Einsatz des ehemaligen Bundeskanzlers für die Wurst nicht zu sein, das Gericht bleibt in den Kantinen und Bistros bei VW erhalten, nur nicht im Betriebsrestaurant des VW-Markenhochhauses. Markenvorstand Ralf Brandstätter stellt klar: «Die Currywurst ist sicher kein Auslaufmodell». Auch der Pressesprecher des Konzernbetriebsrats verweist auf viele weitere Kantinen am Standort, in denen die Beschäftigten weiter Fleisch und die diskutierte Currywurst bekommen.

(mei/L'essentiel)