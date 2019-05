Seemöwen photobomben Webcam und gehen viral

Verkehrsnachrichten sind in der Regel nicht wirklich interessant und auch Unfälle und Staus sind alles andere als zum Lachen. Der Twitter-Account Traffic for London (TfL) hat mit einer Installation nun aber erreicht, dass das ganze Internet über zwei Möwen lacht.

TfL hat am Montag Fotos von Seemöwen gepostet, weil diese mehrmals die Verkehrs-Webcams gestört haben. In nur weinigen Stunden werden die Tiere berühmt.

So ging es am Montag los:

Am Dienstag fragte TfL:

TfL postete weiter:

Due to popular demand, a quick update from our reporter just north of the Blackwall Tunnel..... pic.twitter.com/NxKVMqGca3

Die Tweets verbreiteten sich und inspirierten User zu Wortspielen:

Die Möwen haben mittlerweile ihre regelmäßigen Auftritte bei TfL: «Unsere Kameras geben normalerweise eine Vogelperspektive auf den Verkehr Londons, aber wir würden gerne unseren neuen Kollegen Graeme und Steve danken, die uns zu ‹beak times› aushelfen.»

Our cameras usually give us a bird’s eye view of traffic across London, but we’d like to thank our new colleagues Graeme and Steve for helping out at beak times. pic.twitter.com/lsIDhD8nL2