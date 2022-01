Skifahrer tötet Fünfjährige auf Piste

Eine Fünfjährige ist am Samstag auf einer Skipiste in den französischen Alpen umgefahren worden und gestorben. Trotz Reanimationsversuchen starb das Mädchen auf dem Weg ins Krankenhaus im Helikopter, wie der Sender France 3 unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft Bonneville am Sonntag berichtete.

Das Kind machte den Berichten zufolge mit seiner Familie Ferien in Frankreich und nahm dort an einem Skikurs teil. Laut «Daily Mail» stammen die Eltern des Mädchens aus Großbritannien, wohnen aber in Genf. Sie besitzen ein Ferienhaus im knapp 50 Kilometer entfernten Les Carroz in der Haute-Savoie in Frankreich.

«Sehr heftig» vom Skifahrer getroffen

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich das Mädchen in einem Skikurs mit vier weiteren Kindern. Dabei sollen sie in einer Schlange zusammen mit dem Skilehrer in der Nähe des Pistenrandes gestanden sein. Ein 40-jähriger Mann kam mit großer Geschwindigkeit auf sie zu und versuchte vergeblich, auszuweichen, wie France Bleu die Staatsanwaltschaft aus dem nahe liegenden Bonneville zitierte.

Staatsanwältin Karline Bouisset bestätigte jedoch, dass der Skifahrer, ein freiwilliger Feuerwehrmann, auf einer blauen «leichten Piste» sehr schnell gefahren sei. «Das Kind befand sich in einer Reihe hinter der Gruppe und wollte gerade nach rechts abbiegen, als es sehr heftig von dem Skifahrer getroffen wurde», sagte Bouisset.

Dem Pisten-Raser drohen bis zu fünf Jahre Haft

Der Mann kam in Polizeigewahrsam, Untersuchungen wegen fahrlässiger Tötung wurden eingeleitet. Sollte er dafür verurteilt werden, drohen ihn bis zu fünf Jahren Gefängnis und eine Geldstrafe in Höhe von umgerechnet etwa 77.500 Euro.

Wie France 3 berichtete, befindet sich der 40-Jährige in einem Schockzustand. Er leistete nach dem Unfall gemeinsam mit einem Arzt noch Erste Hilfe. Am Montag soll die Leiche der Fünfjährigen obduziert werden, um die genaue Todesursache festzustellen. Die Eltern sind bereits nach Genf zurückgekehrt.

(L'essentiel/DPA/kle)