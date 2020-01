Ein Toter nach Schießerei in Ottawa

In Ottawa in Kanada kam es am Mittwoch im Bereich der Bank Street und Gilmour Street zu einer Schießerei. Wie die Polizei auf Twitter mitteilte, starb eine Person dabei, drei weitere Personen wurden schwer verletzt. Der Täter ist noch auf der Flucht. Die Polizei versicherte, dass für die Bevölkerung keine Gefahr bestehe.

Gilmour Street homicide investigation, police seeking public tips https://t.co/hJgZODrO00



Major Crime investigators have confirmed that there are no national security implications related to this incident.



Info? call the Major Crime Unit at 613-236-1222, ext. 5493.#ottnews