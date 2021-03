18-​​Jähriger wacht vor Organspende aus Koma auf

Die Ärzte hatten den 18-jährigen Lewis Roberts aus dem britischen Leek in der Grafschaft Staffordshire schon aufgegeben: Der junge Mann, der Soldat werden wollte, war am 13. März von einem Lastwagen angefahren worden und hatte dabei schwerste Kopfverletzungen erlitten, berichtet die Daily Mail. Er wurde ins Royal Stoke University Hospital geflogen, doch es gab kaum noch Hoffnung. «Vier Tage nach dem Unfall erklärten die Ärzte Lewis für hirntot», so seine Cousine Chloe Lewis auf der Spendenplattform Gofundme, wo sie unter dem Titel «A Pint for Lewis» einen Account eingerichtet hatte. «Es gab nichts, was sie noch für ihn hätten tun können.»

Nachdem sie sich von ihm verabschiedet hatte, beschloss Lewis’ Familie, seine Organe zur Transplantation freizugeben, damit mit diesen sieben andere Menschen gerettet werden könnten. «Dies brachte Lewis ein wenig Extrazeit ein», so Chloe.

«Eins, zwei, drei.. atme!»

Doch dann geschah das Unfassbare: Als seine Schwester Jade wenige Stunden vor der Organentnahme am Krankenhausbett Abschied von ihrem hirntoten Bruder nehmen wollte und den Monitor beobachtete, der Lewis Lebensfunktionen anzeigte, sagte sie spontan «Bist du bereit, Lew? Eins, zwei, drei.. atme!» Auf dem Monitor flackerte kurz eine braune Linie auf. «Da war ein Zucken», sagte ein anderes Familienmitglied. Später gelang dies noch einmal. Im Video, das Jade später vom Vorfall postete, hört man sie sagen: «Lew, du bist erstaunlich, absolut erstaunlich.»

Seit dem «Wunder von Stoke» – die Ärzte sagten laut Chloe, so etwas hätten sie noch nie gesehen und Lewis sei erst die zweite Person weltweit, bei der dies beobachtet wurde – soll der junge Mann weitere Fortschritte gemacht haben, so seine Familie: «Er begann, auf Schmerztests zu reagieren und seine Glieder zu bewegen. Zudem rollte er den Kopf hin und her, zwinkert mit den Augen und bewegt sogar den Mund. Lewis wird jeden Tag stärker.» Die Familie danke allen, die Geld für Lewis gespendet oder für ihn gebetet hätten.

(L'essentiel/trx)