Musks Tesla Roadster ist auf dem Weg zum Mars

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Großrakete «Falcon Heavy» des privaten US-Raumfahrtunternehmens SpaceX hat am Dienstag nach mehrstündiger Verzögerung zu ihrem Jungfernflug abgehoben. Der geglückte Start ist es ein riesiger Erfolg für SpaceX: Dann ist es die leistungsstärkste Rakete, die derzeit im Einsatz ist. Die Falcon Heavy hob zu ihrem ersten Testflug von derselben Startrampe ab wie die Apollo-Missionen zum Mond vor fast 50 Jahren.

An Bord befindet sich ein kirschroter Tesla Roadster von Elon Musk. Die Rakete soll das Cabrio auf eine elliptische Umlaufbahn um die Sonne bringen. Musk ist Chef sowohl des Raketen- als auch des Autoherstellers. Er wolle dem Testflug etwas dramatischen Flair geben, sagte Musk.

Im Fahrersitz des Cabrios sitzt «Starman», ein Dummy in einem Raumanzug, eine Hand am Steuer. Zum Start soll «Space Oddity» von David Bowie erklingen. Ziel ist, das Auto in der Sonnenumlaufbahn bis zum Mars zu bringen. Dabei gibt es laut Musk einige Risiken: Der für die Zündung der entscheidenden Schubdüse auf dem Weg zum Mars nötige Treibstoff könnte einfrieren oder der Sauerstoff verdampfen. Zudem ist der Sportwagen Radioaktivität ausgesetzt.

So wird der Jungfernflug der Falcon-Heavy-Rakete ablaufen, wenn alles klappt. Man beachte «Starman» im SpaceX-Raumanzug am Steuer des Tesla-Roadsters. (Video: Youtube/SpaceX)

Zwei der zum Start genutzten Boosterraketen sind wenige Minuten nach dem Start auf dem Luftwaffenstützpunkt Cape Canaveral niedergegangen. Auch der dritte, mittlere Booster konnte sich von der Rakete lösen und landete wenig später auf einer Plattform vor der Küste im Atlantik.

Musk hat schon Pläne für eine noch größere Rakete, die nicht nur Fracht, sondern auch Astronauten und Infrastruktur für ein Lager auf dem Mond transportieren kann. Sein Ziel ist, auf dem Mars eine Stadt zu bauen.

Falcon Heavy side cores have landed at SpaceX’s Landing Zones 1 and 2. pic.twitter.com/oMBqizqnpI — SpaceX (@SpaceX) 6. Februar 2018

Pleiten, Pech und Pannen bei SpaceX. (Video: SpaceX)

(L'essentiel/jcg/ap)