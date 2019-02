Horror-​​Flug endet mit 5 verletzten Passagieren

Artikel per Mail weiterempfehlen

Schrecksekunden für die 63 Insassen an Bord einer Delta-Maschine: Auf dem Flug am Mittwochnachmittag von Santa Ana in Kalifornien nach Seattle wurde die Embraer ERJ-175 derart durchgeschüttelt, dass drei Passagiere und zwei Besatzungsmitglieder verletzt wurden.

Einer der Reisenden postete auf Twitter ein Video, auf dem zu sehen ist, wie bei den heftigen Turbulenzen Gepäckstücke und ein Getränkewagen durch die Kabine geschleudert werden. «Ich sah eine Hostess und mehrere Passagiere, die nicht angeschnallt waren, wie sie mit ihren Köpfen gegen die Decke des Fliegers schlugen. Auch der Getränkewagen flog hoch», sagte Augenzeugin Erin Kayser dem Sender Today Show.

«Leute schrien und Kinder weinten», erzählt Passagier Joe Justice. «Die Turbulenzen waren verrückt, aber die Delta-Crew hatte alles im Griff, sogar die Notlandung», schrieb Justice auf Twitter.

Delta 5673 because of turbulence flight diverted to Reno today. Chaotic And scary but people showed up as their best selves. #Delta,#weatherchannel, #reno, #turbulancedivertsflight, pic.twitter.com/v8zvsk6hjK— barbara belcher (@barbara08100912) February 14, 2019

Nach der Notlandung in Reno, Nevada, wurden die Verletzten sofort medizinisch versorgt. Die restlichen Passagiere erhielten Getränke und Pizzas, wie die Passagierin Barbara Belcher auf Twitter berichtete.

(L'essentiel/kle)