Bayrischer Bäcker kreiert «geimpfte Berliner»

Rosa Zuckerguß, grüne Zuckerperlen und eine Spritze gefüllt mit einer «Impfdosis» Gin-Tonic lassen die traditionelle Faschings-Leckerei richtig skurril aussehen. Die sogenannten «Corona-Spritz-Krapfen» sind momentan der letzte Schrei in einer kleinen Landshuter Bäckerei in Bayern.

Der Bäckermeister lacht in die Kamera des Bayrischen Rundfunks und sagt: «Also ich würde meinen, das hilft ganz gut gegen Depressionen. Und wenn diese ganz schlimm sind, dann nimmt man eben zwei Krapfen.» Die ganze Familie packt mit an, um für den Nachschub der lustigen Krapfen zu sorgen. «Sie werden lachen, aber der Andrang war so groß, dass wir alle Hebel in Bewegung setzen mussten, um den Nachschub zu sichern», so Bäcker Gschaider.



Tja, auch wenn es wenig bis gar nicht gegen das Virus hilft, so heben die süßen Krapfen zumindest die Stimmung. Gelungen!

(Corona-)Krapfen 2.0 Mahlzeit Gepostet von Andreas Kreuziger am Mittwoch, 3. Februar 2021

(L'essentiel/tine)