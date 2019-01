Piloten aus abgestürztem Militär-​​Jet sind tot

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die beiden Besatzungsmitglieder der Mirage 2000D, die am Mittwoch in Ostfrankreich abgestürzt ist, sind tot, wie Verteidigungsministerin Florence Parly am Donnerstag bekannt gab.

«Die Suchaktionen führte leider zur Bestätigung des Todes der beiden Besatzungsmitglieder Captain Baptiste Chirié und Lieutenant Audrey Michelon», sagte Frau Parly und betonte, dass «die genauen Umstände dieses Unfalls noch nicht geklärt sind».

(L'essentiel/afp)