Ausgangssperre in NRW gilt auch für Dinosaurier

Die Polizei in Mülheim/Ruhr staunte am Wochenende nicht schlecht, als sie es während der Corona-bedingten Ausgangssperre mit einem Tyrannosaurus Rex zu tun bekamen. Der kurzarmige Fleischfresser entpuppte sich allerdings als in ein übergroßes Karnevalskostüm eingepackter Mülheimer, der gerade auf dem Heimweg war, wie die Essener Polizei in einer Pressemitteilung verriet. Ein städtischer Mitarbeiter hatte die Riesenechse bereits vor der Polizei-Begegnung darauf hingewiesen, dass die Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr auch für nachtaktive Reptilien gelte.

Die Beamten nahmen die urzeitliche Begegnung jedenfalls mit Humor. Der berühmte Satz aus Steven Spielbergs Saurier-Blockbuster «Jurassic Park» - «Das Leben findet einen Weg» - trifft während der Ausgangssperre also leider nicht zu.

(L'essentiel)