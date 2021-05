Kindesentführer überfällt Elfjährige an Bushaltestelle

Escambia County Sheriff's officials say this video shows the moment an 11-year-old girl fought off an abduction attempt. An arrest has been made. https://t.co/4pjkeXgBfW pic.twitter.com/TYMBj3ImyG — ABC7 Sarasota (@mysuncoast) May 19, 2021

Durch Zufall hatte eine Überwachungskamera den schockierenden Vorfall von Dienstagmorgen vollständig aufgezeichnet. Darauf ist zu sehen, wie ein Kind gegen 7 Uhr morgens an einer Haltestelle in Escambia County, im äußersten Westen Floridas, auf ihren Schulbus wartet.

Dann fährt ein weißer Dodge Journey vor und hält neben dem Kind. Kaum hatten die anderen Autos den Kreuzungsbereich verlassen, sprang plötzlich ein Mann aus dem SUV und stürmte auf das Kind zu. Dabei soll er auch ein Messer in der Hand gehabt haben, wie die Polizei dazu berichtete.

Mädchen brachte Entführer zu Fall

Der Unbekannte packte die Schülerin und versuchte, sie in Richtung seines Wagens zu zerren. Doch die Elfjährige wehrte sich mit Händen und Füßen und schaffte es so, ihren Entführer zu Sturz zu bringen. In dem Moment gelang es ihr, aus seinem Griff zu entkommen und zu flüchten. Auch der Unbekannte, der offenbar nicht mit dieser Gegenwehr gerechnet hatte, rannte zurück zu seinem Pkw und brauste davon.

«Für mich ist sie eine Heldin»

Der Sheriff von Escambia County, Chip Simmons, schilderte später im Rahmen einer Pressekonferenz, dass das Mädchen nur einige Kratzer abbekommen habe und außer Atem gewesen sei. Ansonsten sei das Kind aber wohlauf. Auch ihrer völlig schockierten Mutter gehe es den Umständen entsprechend gut. Der Sheriff lobte die Elfjährige für ihren Kampfesgeist.

«Ich glaube, der wichtigste Rat, den wir Menschen in so einer Situation geben können, ist, auf Teufel komm raus zu kämpfen. Und das hat sie gemacht. Das ist, was ihr das Leben gerettet hat. Für mich ist sie eine Heldin», so der Gesetzeshüter weiter.

Mehrere Wochen lang verfolgt

Der Entführer scheint sein Opfer auf den ersten Blick zufällig ausgewählt zu haben, doch das Mädchen hatte bereits zwei Wochen zuvor dem Direktor ihrer Schule und ihrer Mutter von einer unheimlichen Begegnung mit demselben Mann in demselben Auto gemeldet. Der Verdächtige soll sein späteres Opfer damals auf Spanisch angesprochen haben. Details zu diesem Treffen gab Simmons nicht bekannt, das Kind soll sich aber bereits dabei unsicher gefühlt haben.

Ihre Mutter hatte die Elfjährige daraufhin nicht aus den Augen gelassen und jeden Tag mit ihr auf den Bus gewartet. Am Dienstag hatte sich das Kind zum ersten Mal wieder alleine auf den Schulweg gemacht. Offenbar hatte der Mann die Schülerin über Wochen hinweg beobachtet.

Durch blauen Schleim überführt

Dank einer großangelegten Fahndung mit über 50 Beamten im Einsatz konnte der mutmaßliche Täter noch am selben Tag gestellt werden. Über seinen weißen SUV konnte Jared S. (30) schnell identifiziert und schließlich in seinem Zuhause festgenommen werden.

(L'essentiel/rcp)