Großaufgebot sucht Mörder von 32-​​jähriger Mutter

Mit Hunden, Hubschraubern und Spezialeinheiten hat die französische Gendarmerie in der Ferienregion Côte d’Azur nach einem bewaffneten 33-Jährigen gesucht. Die Fahndung nach dem gefährlichen Mann konzentriere sich auf die Umgebung des Ortes Gréolières im bergigen Hinterland von Nizza, teilte die Gendarmerie am Montag via Twitter mit. Er wird laut Medien verdächtigt, eine 32-jährige Frau in der Nähe des mondänen Mittelmeer-Badeortes Saint-Tropez getötet zu haben.

Die 32-Jährige D. R. war am Sonntag tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Ihre zehnjährige Tochter soll zum Zeitpunkt der Tat nicht anwesend gewesen sein. Der gesuchte Mann, Marc Floris, soll D. R. vorher gekannt haben, Hintergründe blieben zunächst unklar. Französische Medien berichten, dass Floris die junge Mutter erschossen habe.

Frau wurde offenbar belästigt

Eine Freundin der Verstorbenen berichtet gegenüber BFM.TV», dass sie keine Beziehung zu dem Mann haben wollte. Er habe dies nicht akzeptiert und die Frau zwei Monate lang belästigt und ihr immer wieder Nachrichten geschickt. Vor einigen Tagen, so die Freundin, habe Floris D. R. seine Waffe gezeigt. Dass es zu einem solch tragischen Vorfall kommen würde, habe aber niemand gedacht.

«Ich wage es nicht, an deine Abwesenheit denken. Es ist so schwer zu wissen, dass du für immer fortgegangen bist», schreibt der Vater von D. R. auf Facebook.

Insgesamt sind 170 Gendarmen in der Gegend im Einsatz, um den Mann zu finden. Der stellvertretende Staatsanwalt beschrieb Floris als bewaffnet und gefährlich. Die Gendarmerie gehört in Frankreich zu den Streitkräften, nimmt aber auch Polizeiaufgaben wahr.

(L'essentiel/DPA/kat)