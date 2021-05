Mann muss aus WC-​​Häuschen befreit werden

Wegen eines dringenden Geschäfts ist ein Mann auf einem historischen Schlachtfeld in den USA in Not geraten. Ein Baum sei in Gettysburg vom Sturm umgerissen worden und habe den Mann in einem mobilen Toilettenhäuschen auf dem Little Round Top eingeschlossen, einem wichtigen Schauplatz der Bürgerkriegsschlacht von 1863, teilte die Freiwillige Feuerwehr von Barlow auf Facebook mit.

Die Feuerwehrleute hätten zunächst nur ein vom Baum getroffenes Auto gefunden. Wo aber war das Opfer? Nach einem Gespräch mit den zuständigen Parkwächtern wurde klar: Sie gaben an, dass der verunglückte Mann auf dem Stillen Örtchen ausharre.

Seine Leute seien dann so vorgegangen wie bei einem vergleichbaren Unfall mit einem Auto, sagte Feuerwehrvize Joe Robinson der Zeitung «York Daily Record». Sie hätten das Toilettenhäuschen mit einer Kettensäge freigeschnitten und es dann mit einer weiteren Säge geöffnet. Der Mann sei ansprechbar gewesen und in ein Krankenhaus gebracht worden. Lebensgefährlich seien seine Verletzungen nicht. «Er hatte viel Glück», sagte Robinson. «Es war ein großer Baum und er hat ihn nur knapp verfehlt.»

(L'essentiel/DPA/kle)