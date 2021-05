Mindestens 18 Elefanten durch Blitzschläge getötet

In der Nacht auf den 14. Mai sind an einem Berghang bei Nagaon (Bundesstaat Assam, 32 Mio. Einwohner) 18 Elefanten ums Leben gekommen. Über dem Gebiet gingen heftige Gewitter nieder, laut Forstbehörden sollen Blitzschläge die Todesursache gewesen sein.

Bilder zeigen Bewohner der angrenzenden Dörfer, die die Tiere schmücken und bei ihnen trauern. Schwer betroffen zeigt sich auch Assams Forstminister Parimal Suklabaidya. Er wird sich die Situation vor Ort am darauffolgenden Tag genauer ansehen.

Deeply pained by the death of 18 elephants last night due to massive thunderstorm under Kothiatoli Range in Nagaon. I shall be visiting the site tomorrow morning along with PCCF(wildlife) & senior officials to take stock of the situation as directed by HCM Dr.@himantabiswa. pic.twitter.com/CxHqmUZFtv