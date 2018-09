Psychisch Kranker zündet Behörden-​​Mitarbeiter an

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bei einem Brandanschlag auf Mitarbeiter einer Hamburger Bezirksbehörde sind am Montag ein Mensch getötet und zwei weitere schwer verletzt worden. Der 50-jährige Behördenangestellte wollte in Begleitung eines Kollegen und eines Betreuers einen psychisch kranken Mann (28) aus dessen Wohnung abholen, um eine richterlich angeordnete Zwangseinweisung in die Psychiatrie durchzuführen. Doch die Situation gerät völlig unerwartet aus den Fugen.

Als die Behördenmitarbeiter klingeln, öffnet der Bewohner die Tür, überschüttet sie mit einer brennbaren Flüssigkeit und zündet sie an. Daraufhin kommt es vor der Wohnung im dritten Stock zu einer Verpuffung. Die beiden Mitarbeiter des Bezirksamts, 59 und 50 Jahre alt, retten sich über das Treppenhaus ins Freie. Doch wenig später bricht der 50-Jährige auf dem Rasen zusammen und erliegt seinen schweren Brandverletzungen. Sein Kollege überlebt schwer verletzt und wird in ein Spezialkrankenhaus gebracht. Der psychisch kranke Mann, der aus einem Fenster gesprungen war, wurde schwer verletzt in eine andere Spezialklinik für Brandverletzungen transportiert. Sein persönlicher Betreuer kam mit leichten Verletzungen davon.

Kollegen aus dem Bezirksamt reagierten geschockt nach dem Feuer-Drama im Stadtteil Eißendorf. Es habe im Vorfeld nichts auf eine besondere Gefährdung durch den 28-Jährigen hingedeutet, schreibt bild.de. Innensenator Andy Grote zeigte sich bestürzt und sprach von einer «entsetzlichen Tragödie».

Was für eine entsetzliche Tragödie: Ein Mitarbeiter verlor heute bei einem Einsatz im Dienst für unsere Stadt sein Leben. Ein weiterer wurde schwer verletzt. Meine Gedanken gelten dem Verletzten, sowie den Angehörigen und Kollegen des getöteten Bezirksamtsmitarbeiters. #Eißendorf https://t.co/nXJBzJDKqd — Andy Grote (@AndyGrote) 24. September 2018

(L'essentiel)