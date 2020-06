10-​​Meter-​​Pottwal in illegalem Netz gefangen

In Italien glückte eine spektakuläre Rettungsaktion: Ein Team von Tauchern befreite einen jungen, männlichen Pottwal, der sich in einem Fischernetz verfangen hatte und sich nicht mehr selbst daraus befreien konnte.

Die Taucher der italienischen Küstenwache auf den Äolischen Inseln konnten die massive Schwanzflosse des zehn Meter langen Tieres vorsichtig und mit großer Mühe innerhalb von einer Stunde aus dem Netz befreien, wie La Republicca berichtet. Später konnte sich der Wal drei anderen anschließen, die während der Befreiung auf ihn gewartet hatten. Die Rettungsaktion, die sich am Morgen des 26. Juni zutrug, dokumentierten sie auf Video.

Bei dem Netz handelte es sich um ein illegales Fanggerät. Dieses wurde im Anschluss beschlagnahmt. Illegaler Fischfang ist auf den Äolischen Inseln keine Seltenheit. Am gleichen Tag hatte die Küstenwache ein Motorfischerboot abgefangen, das 2500 Meter illegale Treibnetze einholen wollte. Diese Methoden haben häufig Konsequenzen für Tiere, die sich dort aufhalten und versehentlich in die ausgebreiteten Fallen geraten. Jährlich kommen so 200 Delfine an italienischen Küsten ums Leben.

(L'essentiel/ga)