So detailliert hast du die Sonne noch nie gesehen

Was auf den ersten Blick nach Zellen unter einem Mikroskop oder Goldnuggets aussieht, ist tatsächlich die Aufnahme eines Teleskops. Das vom Teleskop Daniel K. Inouye geschossene Bild zeigt die Oberfläche der Sonne so detailliert wie nie zuvor, hieß es von Wissenschaftlern an der University of Hawaii.

Zu sehen ist eine zellartige gelb-orange Plasma-Oberfläche der Sonne. Jede einzelne dieser Zellstrukturen habe die Größe von Texas, so die Forscher. Das entspricht in etwa der doppelten Größe Deutschlands. Das Inouye-Teleskop steht auf dem Gipfel des Bergs Haleakala auf der Insel Maui.

Die Beobachtungen könnten dabei helfen, eines der großen Rätsel um die Sonne zu lösen: Weshalb die Corona, also die Atmosphäre der Sonne, Millionen Grad heiß ist, die Oberfläche aber nur 6000 Grad.

(L'essentiel/ap/jcg/sda)