Ärzte mussten OP bei einem Baby unterbrechen

Das Wichtigste in Kürze:

• Am Dienstag hat es südlich von Zagreb ein starkes Erdbeben der Stärke 6,3 gegeben. Bereits am Montag hatte es südlich von Zagreb zwei kleineren Erdbeben gegeben.

• Zahlreiche Gebäude in der Epizentralregion sind eingestürzt. Besonders betroffen sind die Städte Petrinja und Sisak.

• Das Erdbebengefährdungsprogramm des US Geological Survey (USGS) schätzt, dass das Beben in Kroatien, Bosnien und Herzegowina, der Tschechischen Republik, Deutschland, Ungarn, Italien, Montenegro, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Serbien und Österreich zu spüren war. Im 130 Kilometer entfernten Maribor kam es zu Schäden in Folge des Bebens. Das Atomkraftwerk Krško in Slowenien wurde in Folge des Bebens abgestellt.

• Erst im März hatte ein Erdbeben der Stärke 5,4 in Zagreb große Schäden angerichtet. Eine Jugendliche war gestorben, mehr als zwei Dutzend Menschen waren verletzt worden.

Newsticker:

Dienstag, 29. Dezember 2020

17.15Uhr – 5 bestätigte Todesopfer

Das Erdbeben in Kroatien hat bislang fünf Menschen das Leben gekostet. In der Ortschaft Glina bestätigte Bürgermeister Stjepan Kostanjević vier Tote.

In Petrinja ist ein 12-jähriges Mädchen gestorben. In der Stadt mit rund 20.000 Einwohnern stürzten zahlreiche Wohngebäude ein. Auch ein glücklicherweise leer stehender Kindergarten sei zerstört worden, sagte Bürgermeister Darinko Dumbovic einem Radiosender zu Nachrichtenagentur AFP. «Die Stadt ist eine einzige Ruine. Wir retten Menschen, wir retten Leben. Wir haben Tote, wir haben Vermisste, Verletzte... es ist eine Katastrophe», sagte Dumbovic.

17.05Uhr – Zentrum von Zagreb schwer beschädigt

Das Zentrum von Zagreb wurde beim Erdbeben erneut schwer beschädigt, Fassaden und Ziegel fielen, Teile von Gebäuden stürzten ein.

Aus Angst vor Nachbeben, befinden sich Tausende Menschen auf der Flucht aus der kroatischen Hauptstadt. Das führt zurzeit zu einem totalen Verkehrszusammenbruch.

16.41Uhr – Drittes Opfer ist ein älterer Mann

Beim Erdbeben in Kroatien wurde eine drittes Todesopfer gemeldet. In Majske Poljane kam ein älterer Mann ums Leben. Seine Frau wurde von Rettungskräften lebend aus den Trümmern geborgen.

Treća žrtva potresa: Preminuo je još jedan čovjek kod Glinehttps://t.co/v1tJFU0JCB pic.twitter.com/THJTmHLoUm — 24sata (@24sata_HR) December 29, 2020

16.23Uhr – Ärzte mussten OP unterbrechen

In der Ortschaft Klaićeva mussten Ärzte im Kinderkrankenhaus eine OP bei einem sechs Wochen alten Kind unterbrechen, als plötzlich die Erde zu beben begann. Das Baby ist zudem an Covid-19 erkrankt. Das gesamte Krankenhaus sei sofort evakuiert worden, meldet 24 Sata.

Im Krankenhausin Sisak kam während des Erdbebens ein Kind zur Welt.

Patienten aus Sisak und Petrinja wurden mit Helikoptern nach Dubrava geflogen.

U Klaićevoj operirali, a u Sisku se rodila beba: Covid pacijenti iz Petrinje i Siska voze u Dubravuhttps://t.co/ZbiyehmVps pic.twitter.com/EMkjwGmczq — 24sata (@24sata_HR) December 29, 2020

16.10Uhr – Zweites Todesopfer

In der Ortschaft Glina ist eine zweite Person beim Erdbeben ums Leben gekommen. Es handele sich um eine 20-jährige Frau, berichtet 24 Sata via Twitter.

Još jedna žrtva potresa: Umro je mladić od 20 godina u Glinihttps://t.co/KHtmWzvbRY pic.twitter.com/4NOkobAg8q — 24sata (@24sata_HR) December 29, 2020

15.58Uhr – Menschen unter den Trümmern einer Kirche vermisst

Zwei weitere Personen werden unter den Trümmern der Kirche in Kravarskom gesucht. Dies teilte Vize-Innenminister Damir Trut dem Sender RTL mit. Der Kirchturm stürzte beim Erdbeben ein. Mehrere Personen wurden dadurch verletzt.

VIDEO Uništena župna crkva u Kravarskom, ostala bez tornjahttps://t.co/JpaokVV8J5 pic.twitter.com/HOtic2evOd — 24sata (@24sata_HR) December 29, 2020

Die Ortschaft Kravarsko liegt etwa 20 Kilometer Luftlinie vom Epizentrum entfernt. Wie eine Bewohnerin erzählte, sei auch dort das Beben zwischen fünf und zehn Sekunden zu spüren gewesen.

15.00Uhr – Krankenhaus in Sisak komplett zerstört

«Das Krankenhaus in Sisak wurde vollständig zerstört», teilte Spitalleiter Tomislav Dujmenović dem Portal Sata 24 mit. Alle Patienten wurden aus den unbrauchbaren Stationen evakuiert. Schwere Covid-Patienten, die Atemschutzmasken benötigen, werden zu dieser Stunde ins Krankenhaus nach Dubrava gebracht.

if you’re religious pray for croatia and people in sisak and petrinja pic.twitter.com/XCusRZv4Ui — klara????♡’s teja (@KILLMYBORDERSZ) December 29, 2020

14.43 Uhr – Mädchen stirbt

Der Bürgermeister von Petrinja hat mittlerweile den Tod eines 12-jährigen Mädchens bestätigt. «Wir haben tote Kinder. Das ist wie Hiroshima. Wir brauchen Feuerwehrleute, wir brauchen Hilfe», so der Bürgermeister.

14.39 Uhr – Nachbeben

Eine besondere Gefahr für die Retter vor Ort sind die Nachbeben. Wie Erdbebennews schreibt, folgen auf Beben der Stärke sechs in der Regel Nachbeben mit einer Magnitude über 5. Vor wenigen Minuten zitterte die Erde erneut, allerdings mit einer Stärke von 4,5.

14.35 Uhr – Premierminister auf dem Weg

Der kroatische Premierminister Andrej Plenković hat sich auf den Weg nach Petrinja gemacht um sich einen Überblick über die Situation zu verschaffen. Er kündete an, so viel Personal wie möglich zu organisieren um in den zerstörten Gegenden zu helfen. «Das Wichtigste ist, jetzt Menschen zu retten.»

14.35 Uhr – Totes Kind

Ein Reporter einer lokalen Zeitung berichtet, dass beim Erdbeben ein Kind verstorben sei. Die Behörden können derzeit noch keine Angaben über mögliche Verletzte oder Tote machen.

14.30 Uhr – EU-Ratschef

EU-Ratschef Charles Michel auf Twitter: «Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und den Arbeitern an vorderster Front. In dieser schwierigen Zeit bietet die Europäische Union den Menschen in Kroatien ihre volle Unterstützung und Hilfe an.»

We are closely following the situation in Zagreb following the devastating earthquake.

Our thoughts go out to the injured and frontline workers.



At this difficult time, the European Union offers its full support and assistance to the people of Croatia and PM @AndrejPlenkovic — Charles Michel (@eucopresident) December 29, 2020

14.15 Uhr – Apokalyptische Szenen

Der Bürgermeister von Petrinja, Darinko Dumbović, sagte, dass die Hälfte der Stadt zerstört wurde. Er bat um dringende Hilfe. Dumbović: «Wir ziehen Leute aus dem Auto, wir wissen nicht, ob wir Tote oder Verwundete haben.» Lokale Medien berichten von apokalyptischen Szenen.

14.00 Uhr – Atomkraftwerk abgeschaltet

Das Beben war in weiten Teilen Europas zu spüren. Auch im 130 Kilometer entfernten Maribor kam es zu Schäden in Folge des Bebens. Das Atomkraftwerk Krško in Slowenien wurde in Folge des Bebens abgestellt. Dabei soll es sich um eine reine Vorsichtsmassnahme halten.

13.13 Uhr – Erdbeben der Stärke 6,3

Am Montag kam es südlich von Zagreb zu zwei kleineren Erdbeben. Am Dienstag folgte ein starkes Beben mit der Stärke 6,3. In der Epizentralregion gab es zahlreiche eingestürzte Gebäude. Besonders vom Beben betroffen sind die Städte Petrinja und Sisak.

15 min ago an earthquake M6.3 struck #Croatia. It is the largest earthquake so far to hit the country this year. It is several tens of km South of #Zagreb.

Such an earthquake can generate significant damage at close epicentral distances. More info soon. Stay safe — EMSC (@LastQuake) December 29, 2020

Das Koratische Rote Kreuz teilte unterdessen Videomaterial aus Petrinja via Twitter. Hier zu sind eingestürzte und zerstörte Häuser zu sehen.

Situacija u Petrinji. pic.twitter.com/EK63mcVofC — Hrvatski Crveni križ (@crvenikriz_hr) December 29, 2020

(L'essentiel/Sven Forster)