Fünf Verletzte bei Messerangriff in Moschee

Ein Albaner hat in einer Moschee in der Hauptstadt Tirana fünf Menschen mit einem Messer angegriffen. Die Polizei teilte am Montag weiter mit, der 34-Jährige sei gegen 14.30 Uhr in die Dine-Hoxha-Moschee gekommen und habe die fünf Opfer verletzt.

Die Polizei habe sofort reagiert und ihn in Gewahrsam genommen. Sie gab zunächst kein Tatmotiv bekannt. Der Privatfernsehsender Top Channel zeigte, wie Zivilisten den mutmaßlichen Angreifer aufhielten, bevor die Polizei eintraf.

Der Imam der Moschee, Ahmed Kalaja, sagte, «wir hoffen, dass es kein Terroranschlag war». Die fünf verletzten Männer hätten gebetet, als sie angegriffen worden seien.

(L'essentiel/Lucas Orellano)