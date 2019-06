Suff-​​Fahrer versetzt Stadt mit Sowjet-​​Panzer in Angst

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Bewohner von Pajęczno in Polen erlebten in der vergangenen Woche ihr blaues Wunder: Am Mittwoch rollte gegen 22 Uhr plötzlich ein alter Sowjet-Panzer durch die Straßen der 6900-Seelen-Stadt. Das berichtet die Lokalzeitung Twoje Pajęczno.

Einige Menschen gerieten in Panik, weil sie glaubten , dass die Stadt angegriffen werde. Als die Polizei vor Ort eintraf, parkte der T-55-Panzer – sein Gefechtsgewicht liegt bei 36 Tonnen – mitten auf der Hauptstraße der Kleinstadt. An Bord waren zwei Männer, der Fahrer hatte zuvor zu tief ins Glas geschaut und ein Promille auf dem Kessel.

«Direkte Katastrophengefahr im Land-, Wasser- oder Luftverkehr»

Gegenüber der Polizei gaben die Männer an, dass sie das Gefährt aus dem Kalten Krieg eigentlich auf einem Anhänger transportierten wollten. Da dieser jedoch defekt gewesen sei, hätten sie den Panzer abgeladen, um den Anhänger reparieren zu können. Der 49 Jahre alte Fahrer kam dann auf die Schnapsidee eine «Runde mit den T-55 zu drehen» – als ehemaliger Soldat hätte er schließlich eine Fahrerlaubnis. Versichert war der Panzer jedoch nicht.

Der Fahrer soll nun wegen Trunkenheit am Steuer mit zwei Jahren Gefängnis bestraft werden. Damit käme er noch gut weg, denn auf die Auf die Provokation einer «direkten Katastrophengefahr im Land-, Wasser- oder Luftverkehr» stehen bis zu acht Jahre Haft.

(sw/L'essentiel)